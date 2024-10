Vansummeren zegt waarom Evenepoel en co dominante Pogacar wél kunnen kloppen in 2025

Tadej Pogacar domineerde in 2024 het wielerseizoen, met maar liefst 25 zeges. Johan Vansummeren vindt echter niet dat de concurrentie mag wanhopen voor 2025.

De Strade Bianche, Luik-Bastenaken-Luik, zes etappes en de eindzege in de Giro en de Tour, het WK op de weg en de Ronde van Lombardije. Het is maar een greep uit de 25 zeges van Tadej Pogacar dit jaar.

Slechts één keer werd de Sloveen na een aanval teruggehaald. In de elfde etappe van de Tour reed Vingegaard meer dan een halve minuut dicht op Pogacar en klopte hem in de sprint. Voor de rest was hij bijna onaantastbaar.

Pogacar niet onklopbaar in 2025

"Hij is ook wel niets tegengekomen. Als je dat vergelijkt met Visma-Lease a Bike", zegt Johan Vansummeren bij Het Belang van Limburg. Bij de Nederlandse ploeg lag de ene kopman na de andere in de lappenmand na een zware valpartij.

"Een simpele griep kan Tadej in 2025 drie weken achteruit slaan. Kortom, er is voor de concurrentie geen reden om moedeloos te worden", stelt Vansummeren. Evenepoel, Vingegaard en Roglic moeten dus niet wanhopen.

Maar het speelse is er wel af bij de Sloveen. Gilbert vertelde Vansummeren ooit dat hij op training vertrok met Pogacar en de Sloveen enkel wat worsten in zijn achterzakken had. "Die tijd is voorbij", stelt Vansummeren.