Wat Sanne Cant zeker niet zal doen na haar wielercarrière: "Er zijn leukere dingen in het leven"

Sanne Cant zet op het einde van dit seizoen een punt achter haar carrière. De kans dat ze daarna nog in het wielrennen blijft, lijkt klein.

Voor Sanne Cant zit haar actieve wielercarrière er over een paar maanden op. Op het einde van dit veldritseizoen hangt Cant de fiets aan de haak. Wat ze daarna zal doen, heeft ze nog niet beslist.

Veel ex-renners kunnen het wielrennen niet loslaten en blijven ook na hun carrière nog in de koers. Maar na zo'n twintig jaar in het wielrennen wil Cant toch iets anders. Voor een job als ploegleider past ze dan ook.

"Nee, er zijn leukere dingen in het leven dan urenlang in een auto achter het peloton te rijden", zegt Cant bij Bahamontes. "Ik weet niet of ik in de sport wil blijven. Misschien doe ik wel iets totaal anders."

Ondernemersbloed bij Sanne Cant

"Koffie is een passie van mij. Maar op dit moment overweeg ik nog het meest om een fitnesscentrum te beginnen." De vriendin van Cant, Valerie Jenaer, merkt dat het ondernemersbloed bij Cant aanwezig is.

"Ze pikt snel dingen op, is een doener die dingen vastpakt en uitzoekt, doorzet ook. Dat zal wel typerend zijn voor topsporters. Ze is ook goed in administratie, omdat ze zo perfectionistisch is."