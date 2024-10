Klare taal over Wout van Aert: "Geen gezeur meer"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het veldritseizoen is goed en wel gestart. Het is uitkijken wanneer mannen als Wout van Aert en Mathieu van der Poel hun intrede maken.

Het veldritseizoen begon voor ons land met een valse noot door de schorsing van Eli Iserbyt na de cross in Beringen. Toch is de hoop dat het veldrijden ook deze winter weer voor het nodige spektakel zal zorgen.

Daarbij wordt dit jaar vooral uitgekeken naar de intrede van Wout van Aert. Er wordt immers verwacht dat hij vroeger dan andere jaren zal starten doordat hij uit blessure komt.

Analist Thijs van Amerongen laat in de Eurosport-podcast Kop over Kop weten dat hij verwacht dat Van Aert eerder dan Mathieu van der Poel opnieuw zal beginnen crossen.

“Ik denk dat hij gewoon lekker wil koersen. Geen gezeur, lekker een paar crossen proberen winnen. Gewoon positief bezig zijn. Niet meer dat gezeur over die valpartijen. Ik zag ook dat hij alweer redelijk aan het fietsen is”, klinkt het.

Van der Poel zou volgens hem zelfs een pak minder crossen dan anders, maar een winter zonder veldrijden, dat zal de Nederlander niet doen. Vorig jaar won Van der Poel 13 van de 14 crossen die hij reed.

“Van Van der Poel verwacht ik niet dat hij nog vijftien crossen gaat rijden. Dit jaar zeker niet. Maar als Van der Poel voor het mountainbiken gaat volgend jaar, dat is een beetje een zwarte vlek en het WK op de weg is te zwaar, dan gaat hij misschien toch meer crossen om dat grondgevoel te krijgen. We gaan het zien.”