Merijn Zeeman doet boekje open over gesprek met Wout van Aert over zijn vertrek

Wout van Aert en Visma Lease a Bike namen op 1 oktober afscheid van Merijn Zeeman. Nochtans hadden de twee nog grote dromen samen op tafel liggen.

Sinds 1 oktober 2012 was Merijn Zeeman actief bij de wielerploeg van Rabobank die nu door het leven gaat als Visma Lease a Bike. Hij heeft de nodige ups en downs meegemaakt met het team.

Op 1 oktober van dit jaar stopte hij bij de ploeg van Wout van Aert. Vanaf 1 december gaat Zeeman aan de slag bij de Nederlandse voetbalclub AZ Alkmaar.

Dat hij ging vertrekken bij Visma Lease a Bike ging hij persoonlijk vertellen aan Wout van Aert, een opvallend gesprek was dat. “Emotioneel, met lange stiltes tussen ons beide. Wout heeft een speciale plek in mijn hart, net als zijn familie en schoonfamilie”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Een band die ik voor de rest van mijn leven ga koesteren. Het was een voorrecht om met hem te mogen samen werken. Wout is een hele speciale atleet, een heel speciale man gewoon met een ongelofelijk doorzettingsvermogen. Een fantastische leider.”

Zeeman heeft nog een dubbele grote wens voor onze landgenoot. “De droom die Wout en ik hadden was natuurlijk om de Ronde en Roubaix te winnen. Heel jammer dat ik daar nu niet meer direct bij betrokken zal zijn. Ik hoop van harte dat het er toch nog van gaat komen. Daar geloof ik rotsvast in.”