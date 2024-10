Michel Wuyts doet schrijnende ontdekking over Soudal-QuickStep

Soudal-QuickStep heeft door Remco Evenepoel zijn actieterrein verlegd. Patrick Lefevere doet er alles aan om in grote rondes te scoren.

Met Tim Merlier heeft Soudal-QuickStep een sprinter die tot de wereldtop behoort in huis. Alleen kan onze landgenoot zich niet laten zien in de grootste koers van het jaar.

In de Tour de France wordt alles op alles gezet op het klassement van Remco Evenepoel, waardoor er geen ruimte meer is om een sprinttrein mee te nemen. Nochtans zou Merlier daar zeker niet misstaan en enkele ritten kunnen winnen.

Het is echter een keuze die al voor dit wielerjaar gemaakt werd. Volgend jaar zal het 20 jaar geleden zijn dat Tom Boonen voor Lefevere de E3, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix in hetzelfde jaar won en ook nog eens wereldkampioen werd.

Maar ook na dat heilige jaar won QuickStep nog heel erg vaak die Monumenten. Ondertussen is het al eventjes geleden dat het nog eens zo ruim prijs was in het voorjaar. Zeker dit jaar was het ontzettend povertjes.

“In 2024 haalde QuickStep in de stamboomklassiekers - Omloop, de E3, Wevelgem, de Ronde en Roubaix - slechts één toptienplaats binnen: Merlier, achtste in Wevelgem. Pijnlijke vaststelling”, zegt Michel Wuyts in Het Laatste Nieuws.

De kans dat het volgend jaar veel zal veranderen is bijzonder klein. We zullen geduld moeten hebben, tot Evenepoel zich met de Monumenten zal gaan moeien. Of komt er nog iemand anders bovendrijven?