Onder het motto alle beetjes helpen: "Pizza's als recovery meal"

Deze week trokken twee renners van Patrick Lefevere aan de alarmbel. Zij stoppen op jonge leeftijd met stoppen, omdat het hen allemaal te veel werd.

Het was een fikse noodkreet, dat de professionele werking en levensstijl van jeugdige renners voor sommigen gewoon te veel wordt. Het sociale isolement is voor velen te zwaar.

Sporza Daily ging met die problematiek langs bij Natascha Knaven-den Ouden die met haar project NXTG Racing veel jonge rensters onder haar hoede had. Haar visie is best bijzonder.

“Je bent geen wielrenner, maar je doet aan wielrennen. Want als je jezelf puur beschouwt als een wielrenner, dan verlies je letterlijk je identiteit als je stopt met koersen”, klinkt het.

Knaven verplicht haar rensters zoveel als mogelijk om ook andere zaken naast de koers te ontdekken. “Als renner zit je niet 8 uur op een fiets. Je hebt dus nog tijd om bijvoorbeeld om je brein uit te dagen en te studeren.”

Ook het onderdeel plezier vindt ze enorm belangrijk. “Zo maakt een van onze assistent-ploegleiders na de koers soms pizza's als recovery meal. Als die junioren als dertigers dan terugkijken op die periode, zullen ze vaststellen dat het toen vooral om plezier draaide.”

Toch blijft het een bijzondere wereld. “Rensters leren bij ons ontzettend veel om de stap naar de elite gemakkelijker te maken. Maar plezier staat bij ons voorop.”