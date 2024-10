Zijn mooiste moment van 2024? "Samen met Remco en Julian rijden"

Als er één man is bij Soudal-QuickStep die zich in 2024 in de kijker reed als verrassing, dan is het wel Paul Magnier. De 20-jarige Fransman heeft laten zien dat hij een optie voor de toekomst is.

Paul Magnier heeft er een ongelofelijk debuutjaar bij de profs op zitten. Hij boekte maar liefst vijf overwinningen in de WorldTour voor Soudal-QuickStep.

“Ik ben blij en trots om deel uit te maken van zo'n geweldig team. Net zo belangrijk voor mij is dat ik dit jaar veel heb geleerd en dat geeft me meer vertrouwen voor volgend seizoen”, vertelt hij op de website van Soudal-QuickStep.

In zijn eerste koers was het meteen prijs. “De ploeg geloofde in mij die dag en na een fantastische inspanning van de hele ploeg, kon ik het afmaken in de sprint. Het was ook mijn meest emotionele overwinning van 2024 omdat het zo snel kwam, ik was er niet eens klaar voor.”

Een ander mooi moment voor de Fransman was de Ronde van Groot-Brittannië. “De overwinningen in de Tour of Britain hebben ook voor mooie herinneringen gezorgd, want het was echt ongelofelijk om samen met Remco en Julian te rijden en die laatste als lead-out te hebben.”

Al was er in Engeland ook een stevige keerzijde, door een zware valpartij. Die betekende meteen het einde van het seizoen voor Magnier. “Het herstel duurde lang, maar nu voel ik me beter.”

Hij kijkt al voluit uit naar 2025. Enkele klassiekers in België rijden is het hoofddoel. “Dit zijn erg zware wedstrijden, vanwege het gevecht om positie voor de beklimmingen en het soms barre weer. Tegelijkertijd zijn deze klassiekers ongelooflijk mooi.”