Bruyneel speelt open kaart over Van der Poel en Van Aert: "Financieel houdt het voor hen geen steek om te crossen"

Zouden we deze winter een cross zien waarin Van der Poel en Van Aert het tegen elkaar opnemen? Dat is nog koffiedik kijken.

Johan Bruyneel heeft het in The Move vooral over de situatie van Van Aert. Die moest eerst uiteraard herstellen van zijn valpartijen in de Vuelta en het duurde behoorlijk lang eer hij de trainingen kon hervatten. "Hij moest zich niet haasten, het seizoen zat erop. Hij heeft er een zaak van gemaakt om goed te genezen. Het was blijkbaar een vrij ernstige knieblessure."

Inmiddels is het wel weer de goede kant uitgegaan. "Ik zie wat hij nu publiceert op Strava en op sociale media. Hij werkt hele goede ritten af. De vraag is nu: wat gaat hij doen met zijn veldritseizoen? Gaat hij crossen, hoeveel crossen gaat hij rijden? Jongens als Van Aert hebben grote contracten bij hun teams." Dat zal voor een Van der Poel evenzeer het geval zijn.

Bruyneel denkt dat Van Aert zal crossen

"Op financieel vlak houdt het geen steek voor hen om te crossen. Ze hebben het niet nodig. Ze worden goed betaald, maar maximaal is het 20 000 euro per cross. Als hij zeven-acht crossen rijdt, gaat dat nu niet het grote verschil maken voor Van Aert. Die is iemand die drie-vier miljoen per jaar verdient. Ik ben vrij zeker dat hij deze winter aan cyclocross gaat doen, want hij houdt er van en het maakt deel uit van zijn voorbereiding."

Zelfs in dat geval zal Van Aert er niet de volledige focus op leggen. "Dat moet hij ook niet doen. Hij kan ook veldritten winnen zonder honderd procent te zijn, als Van der Poel er niet is. Bij Van der Poel is het hetzelfde. Gaat hij veldritten rijden? Zoja, gaat hij top zijn? Als Van der Poel en Van Aert meedoen, is het een heel andere wereld. Er zijn twee type veldritten: die met Van der Poel, Van Aert en Pidcock en die zonder hen."

Bruyneel wenst Van Aert voorjaar zonder problemen

Bruyneel is wel fan van het veldrijden. "Ik heb naar de eerste crossen gekeken. Ze zijn vrij entertainend. Het is spannend en je weet nooit wie zal winnen. Als er één van die drie aan de start staan, weet je wie zal winnen. Ik hoop dat Van Aert een goede winter doormaakt. Hij verdient het om een voorjaar zonder problemen te rijden."