"In 2025 een grote ronde rijden?" Thibau Nys spreekt klare taal over zijn planning

Thibau Nys is momenteel druk in de weer in de cross. Al kijken er al heel wat mensen uit naar wat hij volgend jaar op de weg kan laten zien.

Thibau Nys reed een ongelofelijk wegseizoen dit jaar. Dat smaakt zowel bij de renner zelf als bij het grote publiek uiteraard naar meer. Heel wat mensen willen dat de zoon van SvenNys zich laat zien in een grote ronde. In de podcast ‘The Odd Tandem’ van ex-renners Bobby Julich en Jens Voigt vertelt onze landgenoot over zijn planning voor 2025. “Of ik volgend jaar een grote rond ga rijden? Ja, 90 procent zeker wel. Welke maakt me echt niet uit, maar ze hebben allemaal hun gevolgen”, zegt Nys. “De Giro zit niet ver van het einde van het cross-seizoen, de Tour is niet vanzelfsprekend met onze ploeg en de Vuelta is dan weer niet ver van het volgende cross-seizoen”, gaat hij verder. Als hij zelf moet kiezen, dan is Nys er snel aan uit. “Dan zeg ik de Tour. Omdat die qua timing gewoon het beste valt. Maar ik ben de laatste om te zeggen dat ik een bepaald plekje verdien. Ik laat het dus over aan de ploeg.”