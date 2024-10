Van Aert en Van der Poel zijn grote spelbreker voor voormalig wereldkampioen

Vorige week won Joran Wyseure de Superprestige in Ruddervoorde. De voormalige wereldkampioen bij de beloften heeft echter een groter verlangen.

Joran Wyseure werd in Fayetteville in 2022 wereldkampioen bij de beloften. Vorig weekend was hij de snelste in de Superprestige van Ruddervoorde.

De West-Vlaming zit met de nodige verlangens. Hij zou heel graag in het veldrijden een groot kampioenschap op zijn naam schrijven.

“Ik zou het supercool vinden om een jaar in die trui rond te rijden en nadien voor eeuwig en altijd die bandjes te mogen dragen”, verklapt hij aan Het Nieuwsblad.

Al is dat niet zo vanzelfsprekend, zo beseft Wyseure zelf maar al te goed. “Helaas, zolang Van Aert en Van der Poel crossen en meedoen aan de kampioenschappen, zal het moeilijk worden.”

En Wyseure heeft ook zijn favoriete plek in het veldrijden. “Als je me naar een specifieke locatie vraagt: Koksijde. Omdat het een klassieker is, omdat ik er al twee keer won als belofte.”