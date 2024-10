Bruyneel voedt de speculatie: "Gehoord dat overstap Evenepoel naar Red Bull op gegeven moment een 'done deal' was"

Eén van de meest opmerkelijke transferverhalen van 2024 is dat Remco Evenepoel niet naar Red Bull gaat. Nochtans leek alles op een gegeven moment in kannen en kruiken.

In de podcast The Move wordt aangestipt dat er sportief weinig redenen zijn voor Evenepoel om bij Soudal Quick-Step te vertrekken. "De ploeg was dit jaar heel goed", vindt Johan Bruyneel. "Hij werd zeer goed. Op de belangrijke momenten zat hij nooit geïsoleerd. Landa was geweldig in de Tour. In de klassiekers werd Remco ook goed ondersteund."

Bruyneel speelt open kaart over de geruchten die hij heeft opgevangen. "Dit zijn onbevestigde geruchten. Ik heb gehoord dat zijn overstap van Soudal Quick-Step naar Red Bull-BORA-hansgrohe een 'done deal' was. Ik heb zelfs gehoord dat er bij Red Bull een interne lijst rondging voor kledijmaten enzo en dat de naam van Remco Evenepoel daar reed op stond."

Transfer Evenepoel last-minute afgeblazen

Desondanks komt de overstap er niet. "Er zou blijkbaar een vergadering geweest zijn op het hoofdkwartier van Red Bull in Oostenrijk en op het allerlaatste moment is het niet doorgegaan. Uit hun interviews heb ik wel de indruk dat het opnieuw oké zit tussen Remco Evenepoel en Patrick Lefevere. Remco heeft altijd gezegd dat hij niet zou weggaan."

Was dat de goede communicatie? "Hij had moeten zeggen: "Ik doe mijn contract uit". Dat loopt immers tot 2026. Ik weet niet of hij nu beslist heeft om nog een jaar te blijven en dan naar Red Bull te gaan. Het zou steek houden als Primoz Roglic een beetje minder begint te worden. Er is ook de speculatie rond Sven Vanthourenhout. Hij heeft een heel goede relatie met Remco."

Rol van Vanthourenhout in de gaten te houden

Volgens de laatste geruchten zou Vanthourenhout naar Red Bull gaan. "De komst van Vanthourenhout zou een eerste stap kunnen zijn richting een overstap van Remco in 2026. Dit is puur speculatie van mijn kant. Het is goed voor Soudal Quick-Step dat Remco blijft. Als hij vertrekt, brengt dat ook vraagtekens met zich mee over de continuïteit van de ploeg."