Mathieu van der Poel is de grote slokop en is zelfs sneller dan een ware machine

Mathieu van der Poel laat niet graag iets liggen, ook niet op het einde van het jaar. Hij is de slokop geworden in het criterium van La Nucia.

Net als vorig jaar nam Van der Poel er op het einde van het jaar nog een criterium op Spaanse bodem bij. Van der Poel heeft sowieso een voorliefde voor het trainen in Spanje. Dan is het dikwijls maar een uitstapje om ook een criterium te rijden. Zo geeft hij ook iets terug aan de wielersport, want er daagt natuurlijk telkens heel wat volk voor hem op.

Zo mochten ze hem vrijdag verwelkomen op het criterium van La Nucia. Het was een apart concept, want het criterium bestond uit verschillende onderdelen en daar zaten toch wat speciale nummertjes bij. Zo nam Van der Poel het in een rechtstreeks duel op tegen een ... rallywagen. De bedoeling was om zo snel mogelijk heen en weer op de finishstraat te rijden.

Van der Poel klopt rallywagen

Op het eerste zicht lijkt het geen gelijke strijd, want een wagen is natuurlijk nog altijd wel veel sneller dan een fiets. Bij het keren is Van der Poel dan weer in het voordeel, want dat gaat bij hem veel beweeglijker. Daar heeft een rallywagen veel meer tijd voor nodig. En jawel, het was Van der Poel die als winnaar uit dit toch zeer bijzondere duel kwam.

Van der Poel is er daarnaast ook nog in geslaagd om de afvalkoers in La Nucia te winnen. Dat was ook het laatste onderdeel van het criterium. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix is zo de grote slokop geworden in het Spaanse criterium. De overwinningen in die twee onderdelen zijn de kers op de taart na een geslaagd seizoen.

Valverde vergezelt Van der Poel

Naast hem deden er nog enkele mooie namen mee in La Nucia. Onder meer ex-renner Alejandro Valverde tekende present.