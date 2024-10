Peter Sagan pakt uit met een uitspraak die niets aan de verbeelding over laat en wel wat mensen zal teleurstellen

Als Peter Sagan nu nog eens spreekt, is dat om een duidelijke mening te verkondigen. Dat mensen dan teleurgesteld kunnen zijn, moeten ze erbij nemen.

De tijden waarin hij gewoon 'nice, nice, nice' zei, zijn lang vervlogen. Sagan is anno 2024 ambassadeur van MyWhoosh, het fietsplatform dat partner is van het WK esports. Dat wil niet zeggen dat Sagan ook zin had om er zelf aan mee te doen. "Ik ben meer benieuwd naar hoe ze die virtuele wereld creëren, de landschappen enzo. Ik doe soms een virtuele rit met andere mensen, maar ik wil niet echt koersen", zegt hij bij Cyclingnews.

Het competitiebeest in hem is getemd. "Ik zie mezelf niet meer de strijd aangaan in de wielersport. Ik kan verhalen vertellen en spreken over mijn ervaring in het wielrennen. Ik heb genoeg gekoerst", klinkt het. Een uitspraak die duidelijk maakt dat hij echt wel op pensioen is. In juni speldde hij nog enkele keren een rugnummer op, maar dat moeten we in de toekomst dus niet meer verwachten.

Geen competitiedrang bij Sagan

"Ik wil niet meer met iemand anders vergeleken worden. Als ik weer de beste ter wereld wil worden, zou ik moeten stoppen met alles wat ik doe en opnieuw gaan trainen. Om gewoon het WK te rijden en pakweg 50ste te worden? Dat zou geen zin hebben. Ik weet dat veel goede renners vaak trainen. Ik heb geen zin om met hen in competitie te gaan, ik weet dat ze sterk zijn."

Het is voor Sagan simpelweg niet meer van belang om zich te meten met anderen. Dat kan perfect. "Voor mij was het belangrijk om Parijs-Roubaix te winnen, want het was iets waar ik me voor engageerde. Maar voor sommige klimmers hoeft die koers niet belangrijk te zijn. Als iemand zelf beslist iets te willen winnen, dan pas is het belangrijk."

Standpunt Sagan over virtueel wielrennen

Er zijn al een aantal renners via het virtuele wielrennen in het echte wegwielrennen beland. Sagan is wel van mening dat virtueel wielrennen je niet ineens helpt om beter in een peloton te rijden.