Sociale media gaan los over 'Eekhoorn' Wout van Aert en niet alles is positief: "Hilarisch" vs "Onnodig denigrerend"

Wout van Aert die op het podium de rol van Eekhoorn vervult: het maakt wat bij de mensen los. De voorbije dagen is er veelvuldig gereageerd op zijn ontmaskering bij The Masked Singer.

De meeste reacties zijn positief, maar niet allemaal. Op X had het account killow de volgende opvatting: "Het is waarschijnlijk niet om die reden gekozen, maar het is hilarisch dat de koning van de tweede plaatsen Wout van Aert optreedt met SONG 2." Hij legt dus het verband met veldritten en wegwedstrijden waarin Wout van Aert als tweede is geëindigd.

Die commentaar kreeg meteen tegenkanting van personen die het voor Van Aert opnamen. "Het is onnodig denigrerend ten aanzien van een renner die 12 ritten in grote ronden, Milaan-Sanremo, Strade Bianche, Gent-Wevelgem, de Amstel Gold Race, tweemaal de E3 gewonnen heeft en drievoudig wereldkampioen veldrijden is", vindt Peter Fairdough.

He's obviously a fantastic athlete and it’s also not me who came up with that name, i just thought choosing this specific song was hilarious — killow (zwiftie out now) (@killow_) October 26, 2024

Eenzelfde geluid bij het account uncanny. "Uw opmerking zegt eerder iets over u dan over één van de beste atleten ter wereld." Franz Deckendauer behoort eveneens tot het kamp pro Wout van Aert. "Koning van de tweede plaatsen? Er zijn niet veel renners in het peloton die meer koersen dan hem gewonnen hebben", merkt hij op.

Uiteindelijk erkende de persoon van de eerder kritische noot wel dat Van Aert een geweldige atleet is. Overigens waren er wel vooral positieve reacties te bespeuren op het sociale mediakanaal. Zo stelt Saar de vraag: "Wie wil de GOAT zijn als je een grappige eekhoorn kan zijn?" Elly omschrijft Van Aert dan weer als een man met vele talenten.

Who wants to be the GOAT when you can be a furry squirrel instead?! 😍🐿️@WoutvanAert 🫡 pic.twitter.com/7OBEqlWvtx — Saar De Reu | #watchthefemmes 🩷🚴🏼‍♀️ (@de_reu_saar) October 25, 2024

Kortom: het optreden van Wout van Aert als Eekhoorn bij The Masked Singer heeft weinigen onberoerd gelaten.