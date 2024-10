Thibau Nys stelt iedereen gerust over zijn toekomst in de 'tv-soap' die de cross is: "Een verschil met Mathieu en Wout"

Thibau Nys heeft het nog heel erg naar zijn zin in de cross. Niet enkel omdat hij in Overijse weer heeft kunnen winnen, maar omdat het deel is van wie hij is. Verwacht van hem dus niet dat hij de cross links laat liggen.

Omdat hij is doorgebroken in het wegwielrennen, is het een vraag die voor de hand ligt: gaat hij ooit de weg verkiezen boven het veld? Of gaat hij altijd blijven crossen? "Ik kan hier in duidelijk zijn: het veldrijden zal altijd deel van mij uitmaken", stelt hij iedereen gerust in The Odd Tandem. "De manier waarop ik mijn seizoen ga invullen en hoeveel crossen ik binnen vijf jaar rijd, dat is iets wat ik niet kan voorspellen."

We zijn uiteraard al vertrouwd met de aanpak van Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Zij crossen nog eerder sporadisch, hun grootste doelen liggen op de weg. "Er is een verschil met Mathieu en Wout. Zij hebben alles gewonnen wat er te winnen is in het veldrijden. Mathieu is een zesvoudig wereldkampioen. Ze hebben alle klassementen gewonnen. Ze zijn nationaal kampioen geworden, Europees kampioen."

Nys heeft die echte crosscultuur

"Als je dat punt bereikt, kan je beter schakelen in je hoofd en focussen op iets anders", denkt Nys. "Een Tom Pidcock is ook al wereldkampioen geworden in het veldrijden, maar heeft minder die cultuur dan ik. Ik ben ermee opgegroeid om mijn vader week na week te zien koersen en winnen. Ik heb hem die connectie met de fans zien beleven. Dit is iets wat ik ook graag zou hebben."

Die wens om een band met de veldritfans uit te bouwen is gemeend. "Zo zie ik het voor de volgende jaren. Ik wil de fans dicht bij mij hebben en hen entertainen." In de cross valt er ook altijd iets te beleven. "Het veldrijden is als een tv-soap. Elke week is er een andere aflevering." En in elke aflevering kunnen de dingen ook uit de hand lopen.

Thibau Nys vindt de cross superinteressant

"Het veldrijden leeft van incidenten en dat maakt het interessant", verwijst Nys naar het akkefietje tussen Iserbyt en Kamp. "Het is zo anders dan het wegwielrennen. Alles hangt af van hoe de crossers reageren in interviews en tegenover elkaar."