Veldrijder onder de hoede van Sven Nys is heel emotioneel en dat heeft met overlijden van familielid te maken

Eén van de veldrijders uit het team van Sven Nys heeft dit weekend al een emotioneel moment beleefd. Pim Ronhaar heeft zijn overleden oom geëerd met een tweede plaats op het Heerderstrand.

Met Thibau Nys die nog naar zijn betere vorm moet toegroeien, is Pim Ronhaar één van de grotere troeven momenteel in het team van Sven Nys. Op het Heerderstrand was Ronhaar wel nog maar toe aan zijn tweede cross van het seizoen, maar hij liet meteen zijn eerste podiumplaats van het seizoen optekenen voor Baloise Trek Lions.

Ronhaar werd tweede achter Iserbyt en wees naar de hemel bij het passeren van de finish. Dat werd ook aangehaald toen de Nederlander voor de Exact Cross-microfoon zijn verhaal deed. "Ik word er een beetje emotioneel van", zei hij. Dat was meer dan een beetje, bleek uit zijn gezichtsuitdrukking, en dat is meer dan begrijpelijk.

Pim Ronhaar eert overleden oom

"We hebben afgelopen week iemand in de familie verloren, mijn oom. Hij was een groot fan. Ik heb voor hem gereden. Ik denk wel dat de familie trots is." Ronhaar heeft inderdaad voor een mooi eerbetoon gezorgd. De overwinning was nog wel wat te hoog gegrepen. "Eli Iserbyt is zo sterk op dit rondje en bleef maar druk zetten. Ik wist dat hij een goede dag had."

Het werd dus een strijd voor de tweede plaats. "Laurens Sweeck en ik deden constant jojo. In de op één na laatste ronde kwam ik weer bij Laurens. Ik wist dat hij op zijn limiet zat. Toen ik volle bak een aanval plaatste, kreeg ik meteen een paar meters. Toen wist ik dat hij het een beetje opgaf. Technisch is het nog niet super, maar het verbaast me dat ik nog zo'n snelle laatste ronde kon rijden."

Genieten en afzien op de cross

Zoals altijd was het weer genieten én afzien op de cross. "Veel mensen uit mijn omgeving waren erbij. Het was heel warm, ik moest veel zweten."