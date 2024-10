Winnaar Thibau Nys heeft diep gezeten: "Alles moet niet in vraag gesteld worden, ik weet waar ik mee bezig ben"

Geen nood iedereen: Thibau Nys is weer helemaal terug. Het is niet nodig om aan hem te twijfelen. Zelf is hij ook wel verwikkeld geraakt in een mentaal gevecht.

Daar hebben zijn mindere prestaties in Beringen en Ruddervoorde, maar in Overijse kwam een sterke Nys bovendrijven. "Dit betekent ongelooflijk veel. Ik weet niet of mensen beseffen hoe lastig het mentaal is als je nooit de bevestiging krijgt op training en in de koers. Ik had het gevoel dat ik in de zomer een hele grote stap had gezet. Als die dan achterblijft, is dat mentaal heel zwaar."

Die onzekerheid van een atleet is een nog onderschat gegeven in de topsort. "Er wordt heel snel getwijfeld. Het is moeilijk om het vertrouwen hoog te houden als je nooit positieve feedback krijgt van je lichaam. Om hier dan te kunnen winnen, is ongelofelijk. Zowel over de wedstrijd als over mezelf had ik de controle. Ik kon helder nadenken."

Nys is er in blijven geloven

Een groot verschil met de vorige crossen. "Toen was ik met de ogen in het wiel aan het harken." Daar had Nys in Overijse dus helemaal geen last van. "Ik heb geen enkel moment gepanikeerd, ook al heb ik even gesukkeld met de ketting. Dit is de investering van er in te blijven geloven, dag in, dag uit. Dat is niet gemakkelijk."

Nys heeft het publiek deze namiddag in elk geval verwend. "Ik hoop om die lijn door te trekken de komende weken, maanden en jaren en elke week opnieuw spektakel te geven. Het is nog even voorzichtig zijn, maar ik hoop dat ik stilaan vertrokken ben. Dat wil niet zeggen dat ik volgende week weer win. Een constante winter, daar zou ik van dromen."

Nys ziet alles wel goedkomen

Zijn zegegebaar was veelzeggend. "Wat ik daar mee bedoelde? Dat iedereen kalm moet blijven en alles niet in vraag gesteld moet worden. Ik weet waar ik mee bezig ben, het komt allemaal wel goed."