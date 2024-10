🎥 Thibau Nys onthult wat zijn opvallende zegegebaar betekende in Overijse

Thibau Nys heeft in Overijse voor het eerst dit seizoen gewonnen in het veld. Hij pakte ook uit met een opvallende zegegebaar.

Door ziekte tijdens zijn voorbereiding was Thibau Nys niet goed aan het seizoen in het veld begonnen. In Beringen eindigde hij als twaalfde, in Ruddervoorde als dertiende nadat hij een half uur vooraan mee deed.

Nys trok vorige week naar Spanje om te trainen en dat deed hem duidelijk wel deugd. Na een spannend duel met Eli Iserbyt trok Nys aan het langste in Overijse. Zijn eerste zege in de Superprestige.

Nys onthult wat zegegebaar betekende

En die zege vierde Nys met een opvallend gebaar aan de streep. En daar zat ook duidelijk een bedoeling achter. "Dat iedereen even kalm moet blijven en niet alles in vraag moet stellen", zegt hij bij WielerFlits.

Nys weet waar hij mee bezig is en stelt dat het allemaal wel goedkomt. En het gebaar was ook geen moment van opwelling. "Ik had daar toch al eens over nagedacht, maar ik wist niet dat ik het nu al zou kunnen bovenhalen."

Voor Nys is zijn zege vooral een geruststelling voor deze week. Vrijdag keert hij terug naar de Koppenberg, waar hij vorig jaar won. Zondag staat dan het EK in het Spaanse Pontevedra op het programma.