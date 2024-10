Eli Iserbyt blijft bijzonder vastberaden om het tegendeel te bewijzen na stevige tegenslag

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Eli Iserbyt heeft dankzij zijn tweede plaats in Overijse een goede zaak gedaan in de Superprestige. In Ruddervoorde mocht Iserbyt door zijn schorsing niet starten door zijn schorsing.

Na twee manches in de Superprestige staat Eli Iserbyt op de negende plaats in het klassement van de Superprestige met 14 punten. Leiders Joran Wyseure en Niels Vandeputte hebben met 26 punten wel een stevige voorsprong Ook Lars van der Haar (25 punten) en Michael Vanthourenhout (23 punten) hebben nog altijd een voorsprong op Iserbyt. De eindzege wordt dus moeilijk door zijn schorsing, maar Iserbyt geeft nog niet op. Iserbyt geeft de Superprestige nog niet op "Het blijft een doel. Het seizoen van de Superprestige duurt tot in februari, dus er kan nog veel gebeuren", zei Iserbyt bij WielerFlits. "Ik moet gewoon elke wedstrijd goed proberen te finishen. Dan zien we op het einde wel." Vrijdag staat met Koppenberg de eerste manche van de X2O Trofee op het programma, op de start van de Wereldbeker is het nog wachten tot 26 november in Antwerpen. De derde manche van de Superprestige is op 11 november in Niel. Iserbyt volgt dus al op stevige achterstand in het klassement van de Superprestige, maar wijzigt nog niets aan zijn plannen om voor de drie klassementen mee te strijden. "Op dit moment nog niet", stelde Iserbyt nog.