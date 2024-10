Eli Iserbyt krijgt steun en begrip van Bart Wellens: "Ze maken u met de grond gelijk"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Eli Iserbyt liet zijn schorsing achter zich met winst in Heerderstrand en een tweede plaats in Overijse. De Belgische kampioen klaagde wel pestgedrag op sociale media.

Na het incident met Ryan Kamp in Beringen kreeg Eli Iserbyt uiteindelijk een schorsing van een week. Hij moest daardoor de crossen in Essen en Ruddervoorde missen, zaterdag in Heerderstrand mocht hij weer meedoen.

Tijdens zijn schorsing zweeg Iserbyt, maar hij kreeg wel veel over zich heen. "Er zijn veel campagnes tegen pesten, maar online pesten wordt precies gedoogd in België", zei Iserbyt na zijn overwinning in Heerderstrand bij HLN.

Wellens begrijpt Iserbyt over sociale media

"Ik begrijp hem daarin", zegt Bart Wellens bij Het Nieuwsblad. Hij maakte op het einde van zijn carrière zelf de impact van sociale media mee. "Ze maken u met de grond gelijk of maken u uit terwijl ze van toeten noch blazen weten."

Renners proberen zich daar zo weinig mogelijk van te lezen en zich daar niets van aan te trekken. Toch komen die zaken, ook via de entourage, toch bij de renner terecht. Volgens Wellens moet een renner het wel een plaats kunnen geven, hoe moeilijk ook.

"Maar zelfs al sta je sterk in je schoenen, je gaat altijd wel iets meenemen van al wat er over u geschreven wordt. Ik begrijp dan ook de atleet die de week voor een belangrijke wedstrijd duidelijk maakt dat hij voor niemand bereikbaar zal zijn."