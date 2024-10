Niels Albert stelt iets opmerkelijk vast in het veldrijden en velt er ook zijn mening over

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Met Thibau Nys en Eli Iserbyt kregen we afgelopen weekend opnieuw twee nieuwe winnaars bij de mannen. Volgens Niels Albert is dat een goede zaak voor het veldrijden.

Lars van der Haar (Beringen en Woerden), Michael Vanthourenhout (Ardooie), Laurens Sweeck (Essen), Joran Wyseure (Ruddervoorde), Eli Iserbyt (Heerderstrand) en Thibau Nys (Overijse) wonnen dit seizoen al een cross.

Dat zijn al zes verschillende winnaars op zeven crossen. Voor de start van het Belgische seizoen won Niels Vandeputte ook al een C1-cross in het Franse Brumath. Met Toon Aerts, Pim Ronhaar en Joris Nieuwenhuis zijn er renners die nog niet gewonnen hebben.

Albert vindt veel verschillende winnaars positieve zaak

Zij zullen de komende weken wellicht ook meedoen voor de zege. "Er zijn zeker twintig renners die op een heel hoog niveau rijden, maar daar zijn er toch een stuk of tien van die kunnen winnen", zei Niels Albert bij Play Sports.

"We hebben al veel verschillende winnaars gezien dit seizoen en dat is alleen maar positief", stelde de voormalige wereldkampioen nog. Al kan het zomaar dat er plots iemand aan een dominante reeks begint.

Thibau Nys lijkt net op tijd in vorm te zijn voor de Koppenbergcross en het EK van deze week. Op de weg toonde Nys dat hij op zijn parcoursen bijna onklopbaar is, doet hij dat straks ook in het veld?