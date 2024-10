🎥 Parcours Tour de Frances Femmes 2025: Goed en slecht nieuws voor Lotte Kopecky

In Parijs is het parcours van de Tour de Frances Femmes 2025 voorgesteld. Van zaterdag 26 juli tot en met zondag 3 augustus strijden de rensters weer voor etappezeges en de gele trui.

Door de Olympische Spelen in Parijs sloeg Lotte Kopecky dit jaar de Tour de France Femmes over, in 2025 staat ze wellicht wel weer aan de start. In 2023 won Kopecky een rit, droeg ze lang het geel en werd ze tweede in het eindklassement.

In 2022 en 2023 werden er acht etappes afgewerkt, in 2024 zeven etappes. Volgend jaar wordt dat opgetrokken naar negen etappes. De eerste etappe is meteen voor de punchers, met een aankomst op de Côte de Cadoudal (1,7 km aan 6,2%).

Op dag twee is het opnieuw aan de punchers in Quimper, de streep ligt dan op een oplopende finish van 1 kilometer tegen 4,8%. In etappes 3, 4 en 5 zijn de sprinters aan de beurt in de Tour de Frances Femmes.

Lastig slotweekend voor Kopecky

Rit 6 en 7 zijn overgangsetappes met onder meer een passage over de Col du Béal en een etappe tussen Bourg-en-Bresse en Chambéry. Op de voorlaatste dag staat de koninginnenrit met finish op de Col de la Madeleine (18,1 km aan 8,1%) op het programma.

Op de laatste dag trekken de rensters naar het skigebied van Châtel les Portes du Soleil, met onderweg ook de Col de Joux Plane (11,6 km aan 8,5%). De vraag is wat Lotte Kopecky van het parcours moet vinden.

De start ligt haar goed met kansen op ritwinst en de gele trui. Het slotweekend is wel bijzonder zwaar met de aankomst op de Col de la Madeleine. Ook het ontbreken van een tijdrit, waar ze hard aan heeft gewerkt, zal een nadeel zijn voor Kopecky.

The #TDFF2025 avec @GoZwift:

🚩 1 165 km

9️⃣ stages, for the first time!

⛰ 2 mountain stages

💪 5 punchy stages

📈 17 240 m of vertical gain



🔎 Etape 8 / Stage 8 - #TDFF2025

⛰ Col de la Madeleine (18,6 km, 8,1%)



📈 It's the hardest gradients on the Montgellafrey road that will decide the champions!



📈 Ce sont bien les pourcentages les plus durs, par la route de Montgellafrey, qui départageront les championnes… pic.twitter.com/80RkAhcmHj — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) October 29, 2024