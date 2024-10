Visma-renner redde de meubelen na crash Van Aert maar zit met probleem: "Waarom zouden we dat veranderen?"

De crashes van Wout van Aert hebben het seizoen van Visma-Lease a Bike gehypothekeerd. De valpartij in Dwars door Vlaanderen deed dat nog het meest. Gelukkig stond er iemand op die de meubelen kon redden.

Het seizoen van Visma-Lease a Bike werd gekenmerkt door pech, maar ook door de ontbolstering van Matteo Jorgenson. Hij won Dwars door Vlaanderen, werd tweede in de Dauphiné en haalde de top tien in de Tour. Dat zijn toch wel erg verschillende wedstrijden en nu is het de vraag waar hij op moet focussen. "De komende jaren gaat hij misschien op natuurlijke wijze een bepaalde kant op", zegt Tim Heemskerk bij VELO.

Heemskerk, de trainer van Jorgenson, houdt de boot af om nu al een knoop door te hakken. "We willen hem nog niet op één ding laten focussen. Dat doen we misschien alleen als we zien dat hij echt voordeel zou halen uit een specialisatie. We zijn zijn capaciteiten nog aan het ontdekken. Hij heeft een geweldig seizoen gereden door van alles te doen en hij geniet ervan. Waarom zouden we dat bij iemand van 25 al veranderen?"

Plannen Visma-Lease a Bike liggen nog niet vast

Er kunnen volgend jaar dus weer verscheidene type wedstrijden op zijn programma staan. "We houden onze opties open. De richting die Matteo opgaat, hangt af van hoe hij bij ons groeit, maar ook van hoe we onze plannen invullen. Iedereen moet het er over eens zijn als het moment daar is. Zo ver zijn we nog niet", pleit Heemskerk voor geduld.

Het is nu ook eerst kijken naar alle verzamelde gegevens uit het afgelopen seizoen. "Dit jaar hebben we alle kaarten op tafel gehouden, door hem klassiekers en rittenkoersen te laten rijden. We beschikken nu over zijn data en kunnen lessen trekken. We kunnen er nu uitkomen hoe we het volgend jaar nog beter kunnen doen", zegt Heemskerk.

Planning Jorgenson niet overhoop gooien

Vernieuwing moet volgens hem gestaag optreden. "We kunnen veel nieuwe ideeën inbrengen voor Matteo’s training, maar we kunnen in één jaar niet alles overhoop gooien."