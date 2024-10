Belgische wielrenner valt achterover van verbazing, sneert naar zijn ploeg en doet oproep: "Dit had ik niet verwacht"

Het wielrennen kan enorm hard zijn. Ook een Belgische wielrenner heeft die les onlangs geleerd. Verrassend genoeg kan Jordy Bouts niet rekenen op een contractverlenging bij TDT-Unibet.

Vorige maand kreeg Bouts te horen dat zijn contract bij TDT-Unibet niet verlengd zou worden. TDT-Unibet is een ploeg van het procontinentale niveau. Als je je in de WorldTour laat opmerken, zou je verwachten dat je in deze ploeg dan toch zeker je plek hebt. De 28-jarige Bouts heeft moeten vaststellen dat dat niet noodzakelijk het geval is.

Bouts, die in het verleden al eens geconfronteerd werd met hartproblemen, debuteerde in de Renewi Tour in de WorldTour. De man uit de regio van Hofstade en Zemst kreeg in de eerste etappe de prijs van de strijdlust en mocht vervolgens elke dag naar het podium. Hij was steevast de renner in de leiderstrui van de Super 8, het strijdlustklassement.

Van WorldTour naar onzekerheid

Ondertussen heeft onze landgenoot nog altijd geen nieuwe werkgever heeft gevonden voor 2025. Hij lanceert dan ook een opvallende oproep op social mediaplatform X. "Dat dit mijn laatste seizoen kon zijn als profrenner: dit had ik niet verwacht toen ik deze trui droeg op WorldTour-niveau", deelt hij een foto van die leiderstrui van de Super 8.

I didn’t expect that when I was wearing this jersey on World-Tour level that this might be my last season as a professional cyclist.



Any contact or help in the search for a team is welcome and hope to be part of the peloton next year. 🤞🏼🥺 #procycling #cycling #HelpJordy2025 pic.twitter.com/z1j49ad2bk — Jordy Bouts (@JordyBouts8) October 29, 2024

"Ik ben niet alleen op zoek naar een nieuwe ploeg, maar ik ben ook op zoek naar een kans. Een kans om mezelf te ontwikkelen. Elk contact of elke hulp in de zoektocht naar een ploeg is welkom. Ik hoop om volgend jaar deel uit te maken van het peloton", schrijft hij nog. Duimen maar dat hij in de laatste maanden van 2024 nog een ploeg vindt.

Bouts wil in het peloton blijven

Bouts staat voor een lastige situatie. Het is duidelijk dat hij absoluut nog geen afscheid wil nemen van het wielerpeloton.