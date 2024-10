Grote bom bij Belgische veldritploeg, toptalent vertrekt en vader haalt zwaar uit: "Veel slechte mensen in wielerwereld"

Niet alle samenwerkingen draaien goed uit. Tussen een Belgische veldritploeg en een toptalent is het helemaal verkeerd gelopen.

De 17-jarige Mae Cabaca wordt een mooie toekomst voorspeld. De Nederlandse stond vorig seizoen drie keer op het podium van een U19-cross en haalde twee en een halve maand geleden nog de top 5 van een C2-veldrit bij de elite. Ze maakt sinds begin 2023 deel uit van Deschacht-Hens-FSP, maar voelt zich er niet meer thuis en rijdt dit seizoen in het zwart.

Dat is niet zo afgesproken met haar ploeg, want die ging niet akkoord met een contractverbreking. Het is in elk geval nu wel het einde van de samenwerking. "Wij vinden het vooral jammer dat we geen gegronde reden hebben gekregen voor het vertrek", zegt teammanager Bart Verschueren aan WielerFlits. "In het gesprek met Mae en haar vader hebben we geen enkele duidelijke reden gehoord."

Clan Cabaca voelt zich 'geflikt'

"De situatie bleef aanslepen en er zijn veel dingen gezegd die echt niet mooi zijn", stelt Verschueren vast. Claudio Cabaca, de vader van Mae, komt met een heel ander verhaal. "Zij hebben ons een aantal zaken geflikt en daar kan ik niet mee om. Het begon allemaal toen Mae iets minder wilde fietsen. Mensen vergeten dat het kinderen zijn, soms willen ze gewoon niet meer."

Daarnaast klaagt vader Cabaca ook over het materiaal. "Dat was gewoon heel slecht materiaal. Mae kreeg de leftovers. Op het WK veldrijden moest ze bijvoorbeeld fietsen op banden die drie jaar oud zijn. Dat kan niet." De relatie met Deschacht-Hens-FSP is dus opgeblazen. "We willen niets meer met hen te maken hebben. Er zijn veel slechte mensen in de wielerwereld. Daar hou ik niet van."

Mogelijk nog juridische stappen

Verschueren beraadt zich nog over eventuele juridische stappen omdat de ploeg schade lijdt, maar wil er ook niet te veel meer energie in steken.