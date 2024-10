Ine Beyen is enorm ontgoocheld: "Dat moet altijd het geval zijn"

Niet alleen het parcours voor de Tour de France werd voorgesteld. Ook de dames weten wat er in de Tour de France Femmes te wachten staat.

Het parcours van de Tour de France Femmes voor 2025 is bekend. Het is uitkijken wat Lotte Kopecky, nummer twee in 2023, er kan presteren.

Dit jaar was onze landgenote door de Olympische Spelen niet van de partij in de Tour. Dat ze meteen weer zal meedoen voor het eindwinst in 2025 is volgens Ine Beyen een gevaarlijke uitspraak.

“Je mag dat niet zo makkelijk extrapoleren”, klinkt het bij Sporza. “Er zijn nu veel meer teams die aan elkaar gewaagd zijn, er is volk teruggekeerd en Vollering zit bij een andere ploeg. Dan liggen de rollen helemaal anders. Dat is een andere manier van koersen. Je mag dat niet vergelijken.”

Het is ook uitkijken welke rol Kopecky binnen haar ploeg zal krijgen. Toch is ze volgens Beyen een kandidate voor het geel, maar wel met de nodige kanttekeningen.

“Maar nog eens: onderschat haar niet. In 2023 heeft ze bewezen dat ze kan klimmen. Belangrijk ook: die Tourmalet lag op het einde van de Tour. Dan speelt ook de vermoeidheid mee en daar heeft ze dus een streepje voor. Ik zie haar wel aanklampen op de Madeleine.”

Beyen vindt het wel jammer dat er geen tijdrit in het parcours zit. “Voor mij hoort een tijdrit altijd thuis in een grote ronde. Kopecky heeft er zich op toegelegd en dus is het jammer, al is ze anderzijds ook niet de allerbeste in dat vak.”