Niet te schatten: Van der Poel klaar om iedereen met verstomming te slaan en stoomt zich klaar voor helse uitdaging

Geen helse uitdaging is Mathieu van der Poel te veel. Zijn nieuwe plannen zullen heel wat mensen met verstomming slaan.

Mathieu van der Poel is in 2024 nog niet klaar met zijn lichaam tot het uiterste te dwingen. Deze keer heeft het wel niets met de fiets te maken. Het Nieuwsblad meldt dat het bij ingewijden vernomen heeft dat Van der Poel binnenkort een halve marathon zal lopen. Het staat ook al vast welke: Van der Poel zal meedoen aan de Gran Carrera del Mediterranéo.

Erg verrassend nieuws dus over Mathieu van der Poel. Op een bepaalde manier komt het wel niet helemaal uit de lucht vallen. Op de sociale media van zijn maatje Freddy Ovett zagen we onlangs nog een Van der Poel die bezig was aan zijn looptocht. Dat hoefde natuurlijk niet noodzakelijk iets te betekenen, maar misschien zit er dus wel meer achter.

Eergevoel bij Mathieu van der Poel

Het houdt uiteraard steek dat Van der Poel zich toch goed zou willen voorbereiden als hij zich aan een halve marathon gaat wagen. Niet dat we verwachten dat hij in Spanje iedereen naar huis loopt, maar een winnaarstype als Van der Poel zal het wel zo goed mogelijk willen doen. Het eergevoel zal wel spelen, Van der Poel zal er niet met zijn pet naar gooien.

De Gran Carrera del Mediterranéo is een halve maraton door de straten van Alicante, het gebied waar Van der Poel ook verblijft om zijn conditie te onderhouden. Hij moet dus geen verre verplaatsing maken. Datum van afspraak is tien november. Binnen anderhalve week zullen we dus weten hoe Van der Poel het er heeft vanaf gebracht.

Niet zeker of Van der Poel gaat crossen

Mooi voor hem dat hij met die halve marathon, maar de veldritliefhebber hoopt natuurlijk vooral om hem deze winter in de cross bezig te zien. Of dat het geval zal zijn, is nog niet zeker.