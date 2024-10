Ploeg klaar en duidelijk over Laurens Sweeck: "Heeft daar weinig te zoeken"

Vrijdag staat de Koppenbergcross op het programma. Toch zal het zoeken zijn naar renners van Crelan-Corendon, die de eerste manche van de X²O Badkamers Trofee bijna allemaal overslaan.

Renners en ploegen staan voor een logistieke nachtmerrie door de combinatie van de Koppenbergcross op vrijdag en het EK veldrijden in het Spaanse Pontevedra op zondag. En dus maken sommigen renners keuzes.

Bij Crelan-Corendon hebben heel wat renners beslist om de Koppenbergcross links te laten. Onder meer Laurens Sweeck en Joran Wyseure rijden vrijdag niet. "Deels om fris naar Spanje af te reizen", zegt operationeel manager Thomas Sneyers bij Het Nieuwsblad.

"In het geval van Laurens ook omdat hij op de Koppenberg weinig te zoeken heeft", stelt Sneyers. De voorbije twee seizoenen liet Sweeck de cross al links liggen, een zesde plaats in 2018 is zijn beste uitslag bij de profs op de Koppenberg.

Casasola doet wel Koppenberg én EK

Bij Crelan-Corendon doet enkel de Italiaanse kampioene Sara Casola de dubbel van de Koppenbergcross en het EK veldrijden. Casasola begon ook uitstekend aan het seizoen met al drie keer een plek in de top vier.

In Essen werd de Italiaanse tweede, in Ruddervoorde vierde en in Overijse derde. De Koppenbergcross wordt wel een primeur voor Casasola, vorig jaar werd ze derde op het EK in Pontchâteau.