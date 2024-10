Ploeg van Wout van Aert pakt uit met totaal onverwachte uitspraak over Remco Evenepoel

Visma Lease a Bike heeft wat goed te maken in 2025. De ploeg van Wout van Aert wist dit jaar geen enkele grote ronde te winnen.

In 2023 schreef Visma Lease a Bike nog de Giro, Tour en Vuelta op hun naam. Van 3 op 3 ging het dit jaar echter naar 0 op 3. Het veel blessureleed zal daar voor een stuk een rol in hebben gespeeld, maar het kan niet de enige verklaring zijn.

Het verschil tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard in de Tour de France van dit jaar was meer dan zes minuten. Ook was de Deen niet in optimale vorm na zijn zware valpartij, het was toch een heel groot verschil.

“Pogacar is vanaf het begin van het jaar tot het einde de beste renner ter wereld geweest. Hij heeft ons met een hoop huiswerk opgezadeld en we gaan er vanuit dat hij in 2025 weer sterker is. Wij zullen daarom als ploeg nog veel beter voor de dag moeten komen”, vertelt Grischa Niermann aan Het Nieuwsblad.

Visma hoopt dat Evenepoel beter is in de Tour

De ploeg moet daarvoor in de eerste plaats de ideale voorbereiding vinden. “Pogacar heeft dit jaar laten zien dat dat voor hem de Giro was, en die won hij ook. Met ons performance team gaan we bekijken of we daar met Jonas wel of niet in geloven. Misschien is de weg via wat klassiekers in het voorjaar wel een goede manier.”

Het parcours nodigt alvast uit voor Visma Lease a Bike en Vingegaard. Maar er is nog een ander duiveltje in de running, zo ziet ook Niermann. Hij komt zelfs met een totaal onverwachte uitspraak.

“We hebben waarschijnlijk ook weer met Remco Evenepoel te maken. Die zit niet stil en ik hoop dat hij dichterbij gaat komen. Wij willen dat het een mooie strijd wordt en dat wij als ploeg écht weer de Tour kunnen winnen.”