Sven Nys droomt meteen groot over Thibau Nys in de Tour: "Dat is écht iets voor hem"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Thibau Nys lijkt met zijn zege in Overijse opnieuw getoond tot wat hij allemaal in staat is. Ook volgend jaar op de weg wil Nys opnieuw een stap vooruit zetten in enkele klassiekers.

Dit jaar scoorde Thibau Nys op de weg uitsluitend in rittenkoersen. In Romandië, Hongarije, Noorwegen, Zwitserland en Polen won Nys telkens minstens één rit. In totaal won hij maar liefst negen keer. Het voorjaar liet Nys wel aan zich voorbij gaan. Daar lijkt volgend jaar wel verandering in te komen. Toch zullen bijvoorbeeld de Strade Bianche, Milaan-Sanremo of de Vlaamse klassiekers niet op zijn programma staan. Heuvelklassiekers en de Tour? "Als je je winter doortrekt tot en met het WK, heb je nadien herstel en wederopbouw nodig", zegt vader Sven Nys bij HLN. "Waalse Pijl, eventueel Brabantse Pijl, Amstel Gold Race, Luik-Bastenaken-Luik als hij écht top is: dat moet in principe wel kunnen." Een rittenkoers ter voorbereiding van die heuvelklassiekers behoort tot de mogelijkheden. De Ronde van het Baskenland (7 tot en met 12 april) is een optie. En ook een grote ronde staat in 2025 voor het eerst op het programma/ "In de Tour springt alvast die Mûr-de-Bretagne-etappe eruit. Dat zou écht iets voor hem zijn. Maar misschien schuilen in de Giro of Vuelta wel drie, vier van dat soort ‘punchy’ aankomsten, waarop hij een reële kans maakt op ritwinst."