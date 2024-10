Toon Aerts zal moeten improviseren op het EK veldrijden: "Was niet haalbaar"

Toon Aerts is één van de vier Belgen die zowel de Koppenbergcross als het EK veldrijden rijdt. En dat brengt wel wat problemen met zich mee.

Naast Thibau Nys, Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt staat Toon Aerts vrijdag aan de start van de Koppenbergcross en zondag bij het EK veldrijden. Gerben Kuypers, Laurens Sweeck, Joran Wyseure en Niels Vandeputte rijden enkel het EK.

De combinatie van de Koppenbergcross en het EK veldrijden wordt wel een uitdaging. Zo geeft Aerts na de Koppenberg zijn materiaal af aan twee mecaniciens van Deschacht-Hens-FSP om naar Spanje te vertrekken.

Geen camper voor Aerts op EK veldrijden

Dat doen ze met een personenwagen, omdat het sneller is dan een camper. "En ik heb al een fiets en twee sets wielen meegegeven met het transport van Belgian Cycling om zaterdag in Pontevedra mee los te fietsen", zegt Aerts bij Het Nieuwsblad.

Aerts neemt zelf het vliegtuig richting Spanje, zoals alle renners die dubbelen. Als de auto met de twee mecaniciens van Deschacht-Hens-FSP niet tijdig in Spanje raakt, kan Aerts dus al rijden met de fietsen die meegaf met Belgian Cycling.

Toch zal Aerts op het EK niet over alle faciliteiten beschikken die hij gewend is bij een crossen. "Over een camper zal ik helaas niet kunnen beschikken. Dat was niet haalbaar", besluit Aerts nog.