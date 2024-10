Wout van Aert geeft het nu eerlijk toe: "Ik ben daar echt omver van geblazen"

Een week geleden werd Wout van Aert ontmaskert in The Masked Singer. Al was het voor iedereen al lang duidelijk dat Van Aert in het pak van Eekhoorn zat.

Net na de Ronde van Noorwegen, toen Wout van Aert zijn comeback had gemaakt na zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen, nam Van Aert eenmalig deel aan The Masked Singer. Hij zong Song2 van Blur.

Op Strava had Van Aert zelf al wat tips gegeven over zijn deelname aan het programma. Zo had hij eind mei een eekhoorn geplaatst bij een ritje. Iedereen legde na het optreden van Eekhoorn meteen de link met Van Aert.

Van Aert had impact van Strava-bericht onderschat

"Ja, dat had ik misschien beter niet gedaan. Want één plus één is twee", zei Van Aert er zelf over bij HLN. "Ik ben er omver van geblazen hoe fanatiek sommige mensen alle details begonnen uit te spitten."

Van Aert wist op dat moment nog niet dat er ook tijdens de aflevering heel wat tips zouden worden gegeven, waardoor hij het wel leuk vond om het ook op zijn Strava te zetten. "Ik dacht: niemand weet waarover het gaat."

Een uur na de uitzending kreeg Van Aert al het eerste bericht over wat hij op 29 mei had gepost. "Toen drong het tot me door dat sommige mensen al mijn social mediakanalen aan het fileren waren. Die impact had ik onderschat."