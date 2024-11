Primoz Roglic in illuster rijtje met Merckx, Indurain, Contador en .... (voorlopig) zonder Pogacar!

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Primoz Roglic wist dit jaar de Vuelta a Espana te winnen. Zo won hij zijn vijfde grote ronde in zijn carrière. Weinig renners deden beter, slechts elf renners hebben het ooit al weten te flikken.

Tadej Pogacar won dit jaar twee grote rondes met de Giro d'Italia en de Tour de France, maar daardoor zit hij ondertussen nog steeds 'maar' aan vier grote rondes met twee eerdere overwinningen in de Tour de France.

Roglic in de galerij der groten

En dus doet Primoz Roglic met vijf eindzeges voorlopig beter. De andere Sloveen zit zo aan een stevig ritme en hij staat ook in een rijtje met amper elf renners die vijf of meer keer een grote ronde wonnen.

De primus inter pares is - hoe kan het ook anders - Eddy Merckx. Hij won in zijn carrière vijf keer de Tour de France, vijf keer de Giro en een keer de Vuelta. Goed voor elf zeges in het totaal.

Elf namen met vijf of meer eindzeges

Bernard Hinault volgt met tien eindzeges, waaronder ook vijf keer de Tour de France. Het podium wordt vervolledigd door Jaques Anquetil met acht eindzeges.

Fausto Coppi, Alberto Contador, Miguel Indurain en Chris Froome zitten al aan zeven eindzeges, Bartali, Binda, Gimondi en sinds kort dus ook Roglic zitten op vijf eindzeges.