Van Empel de koningin te rijk en heeft daar dit over te zeggen

Fem van Empel kan het dan toch nog. Op de Koppenberg was ze by far de beste. En dus was ze extreem gelukkig na haar zege.

De voorbije twee jaar was Fem van Empel ook al de primus op de Koppenberg. En daar deed ze nu al haar derde zege op rij bij. Derde zege op rij "Dit is mijn favoriete cross. Dat ik het hier voor de derde keer op rij waar kan maken, doet heel veel deugd. Ik heb er hard voor gewerkt, dus ben er heel blij mee", aldus van Empel in een eerste reactie tegenover Sporza. De voorbije weken was er veel te doen over het vormpeil van de Nederlandse. Daar heeft ze nu dus meteen een ferm antwoord weten op te geven naar iedereen toe. Zelf schuwde ze de kritiek overigens ook niet. Criticasters de mond snoeren "De criticasters de mond snoeren? Ik reageer met de pedalen, dus bij deze", aldus nog Fem van Empel. Op de Koppenberg vond ze sowieso een parcours naar haar meug. Rest de vraag: wat met het EK zondag op een compleet anders parcours? Dat zal de komende dagen moeten uitwijzen. De Nederlandse gelooft er alvast volop in dat het goed zou kunnen komen.