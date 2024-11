"Zonder het team zou het niet lukken": Brand barst van de ambitie voor dubbel en lastig weekend

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lucinda Brand is prima aan haar veldritseizoen begonnen. Na vier races staat de teller al op twee overwinningen. En daar hoeft het voor de ervaren renster uiteraard niet bij te stoppen. Ze mikt hoger en hoger, zoveel is duidelijk.

Vorig weekend won Lucinda Brand nog de veldrit in Overijse. Ook de Nacht van Woerden heeft ze al op haar palmares staan, terwijl ze in Ruddervoorde en Beringen derde werd.

Veel lekkers op het menu

Dit weekend staat er met de Koppenbergcross en het EK opnieuw heel wat lekkers op het menu voor de veldrijders en veldrijdsters. En dus is de vraag: wat is de ambitie van Lucinda Brand dit weekend?

Brand kijkt er zeker en vast naar uit na de zege in Overijse, want die zege kwam volgens haar net op tijd richting deze dubbele confrontatie. Een van beide races overslaan was nooit een plan, al zorgt dat natuurlijk wel voor een aantal moeilijkheden.

Moeilijk weekend qua reizen

“Het wordt een moeilijk weekend qua reizen”, geeft Brand aan op de webstek van haar team Baloise-Trek. “We hebben al een aantal fietsen naar Spanje gestuurd, en direct na de Koppenberg zullen daar ook andere fietsen naartoe gaan."

"Zonder de hulp van het team zou dit uiteraard niet mogelijk zijn. En dan kan ik een vlucht halen, en moet ik gewoon veel eten, veel slapen en ervoor zorgen dat ik goed herstel", kon er een lachje vanaf.