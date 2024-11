🎥 Kersvers Europees kampioene Fem van Empel kondigt meteen verrassend nieuws aan

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Fem van Empel heeft zich in Pontevedra voor de derde keer op rij tot Europees kampioene veldrijden gekroond. In een spannende slotronde klopte ze Ceylin Alvarado in de sprint.

Dat een Nederlandse vrouw Europees kampioen zou worden, leek al voor de start vast te staan. Toch deden de Italiaanse Casasola en ook Belgen Alicia Frank en Laura Verdonschot. Toch staken de Nederlanders erbovenuit.

Ceylin Alvarado, Lucinda Brand en Fem van Empel maakten er een spannende strijd van om de Europese trui. Alvarado was op de technische passages de beste, terwijl Van Empel zich wat afzijdig hield.

In de laatste ronde versnelde Alvarado en sloeg een gaatje. Van Empel ging voorbij Brand en reed het gat met Alvarado dicht op de laatste steile heuvel. In de sprint ging Van Empel op en over Alvarado naar haar derde Europese trui op rij.

Van Empel neemt even pauze

"Ik ga nu wat rust nemen met ook wat training op de planning. Ik denk dat ik over twee weken terug ben. Daarna start de Wereldbeker en dan gaan we maand per maand zien hoe ik het ga aanpakken", zei Van Empel.

De cross in Lokeren (10 november) en Niel (11 november) zal Van Empel dus zeker overslaan, wat haar eerstvolgende cross wordt is nog niet duidelijk. Op 26 november gaat de Wereldbeker van start in Antwerpen.