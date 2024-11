🎥 Thibau Nys kroont zich tot Europees kampioen veldrijden, heel verrassende naam op het podium

De Fransman Lelandais werkte bijna de hele eerste ronde op kop af, maar Iserbyt ging hem net voor een technische passage voorbij. De Fransman viel in een bocht en hield ook de rest op. Iserbyt kreeg meteen enkele seconden.

Van der Haar moest het gat dichtrijden en deed dat ook, daarna was het aan Vanthourenhout om te versnellen. Deze keer was het Ronhaar die het gat dicht reed en zich daarna op kop zette van een peloton van zo'n 15 renners.

Halfweg cross scheidde zich een groepje af met Van der Haar, Vanthourenhout, Iserbyt, Orts, Kuypers, Nys en Vandeputte. Orts gooide zelfs even een bommetje, Iserbyt reed het gat snel dicht. Tot Nys zijn moment gekomen zag.

Net als Orts sprong Nys over de balken en de twee sloegen een gat in de vijfde van negen ronden. Iserbyt rook het gevaar, maar bleef lang op een gaatje hangen. Van der Haar moest opnieuw achtervolgen.

In de zevende ronde kwamen Van der Haar en ook Vandeputte vooraan toch aansluiten bij Nys, Orts, Iserbyt. Maar Iserbyt wisselde plots van fiets en Nys en Orts sloegen opnieuw een gat. Van der Haar liet het achtervolgen aan Iserbyt.

Nys en Orts waren gaan vliegen en streden om de Europese titel, op de balken maakte Nys het verschil door wel te springen. Orts kreeg het gaatje niet meer dicht en nys pakte het goud. Iserbyt pakte het brons.

🚴🇪🇸 | Thibau Nys doet wat zijn vader nooit deed. Europees kampioen in het veld! Maar de nummer twee is ook een winnaar. Felipe Orts pakt zilver in zijn eigen land! 👏​👏​ #EuroCross24



📺 Stream de cross op HBO Max pic.twitter.com/wbfQ1A08zx