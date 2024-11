Spanjaard Felipe Orts verrast met zilver op EK veldrijden: "Ik was heel bang"

De Spanjaard Felipe Orts zorgde voor de verrassing op het EK veldrijden met een zilveren medaille. Voor eigen publiek moet Orts zich gewonnen geven tegen Thibau Nys.

"Het was een geweldige wedstrijd", zei Orts achteraf bij het Spaanse Ciclismo Al Dia. "Ik voelde me erg goed. Ik kwam hier om alles eruit te halen en dat heb ik gedaan. In de laatste ronde was ik heel erg vermoeid", zei de Spanjaard nooit.

"Om eerlijk te zijn was ik heel bang om een fout te maken", zei Orts nog. "Bij de balken reed Nys een paar seconden van me weg. Dat kon ik niet meer goedmaken, maar ik ben meer dan tevreden met dit resultaat."

Orts blij met zilveren medaille op EK veldrijden

Orts voelde dat hij mee moest zijn met de aanval van Nys in de slotfase. "Maar ik zat behoorlijk op de limiet", stelt de Spanjaard. "Ik moest ook veel risico nemen om die kleine voorsprong van 5 à 10 seconden te houden."

"Ik raakte ook bijna alle hekken en had een constante onzekerheid dat ik alles nog kon verliezen. Daarom ben ik heel blij met mijn zilveren medaille", stelde Orts nog. "En ik wil er ook een beetje van genieten."

"Het begin van het seizoen is al intens geweest. Ik denk nu vooral aan de start van de Wereldbeker (op 26 november in Antwerpen, nvdr.) en de kerstperiode. Dat is de volgende periode waarin ik in vorm wil zijn."