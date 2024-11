Wie volgt Vanthourenhout op? Interim-bondscoach De Clercq komt met verrassend nieuws

Het EK veldrijden is voor Angelo De Clercq wellicht zijn enige opdracht als interim-bondscoach. De vraag is of hij ook echt de opvolger wordt van Sven Vanthourenhout.

Omdat het EK veldrijden er snel aankwam, werd assistent-bondscoach Angelo De Clercq aangesteld als interim-bondscoach. Er was te weinig tijd om een geschikte vervanger voor Sven Vanthourenhout te vinden. Zeker omdat Belgian Cycling zoekt naar een bondscoach off road, die naast het veldrijden ook het mountainbiken voor zijn rekening neemt. Het contract van Filip Meirhaeghe als bondscoach mountainbiken werd niet meer verlengd. De Clercq wil bondscoach blijven na EK veldrijden Angelo De Clercq steekt zijn ambitie om bondscoach off road te worden niet weg. "Ik heb wel gesolliciteerd voor de nieuwe fulltime functie van bondscoach off road, wat mountainbike en cross omvat", zegt hij bij HLN. "Geen idee wat mijn kansen zijn voor de nieuwe functie van bondscoach offroad. Ik weet dat er gesprekken lopen met verschil­len­de sollicitan­ten, maar heb zelf nog geen gesprek gehad", zegt De Clercq enigszins verrassend. Onder meer Dieter Vanthourenhout, neef van Sven, zou ook kandidaat zijn om bondscoach te worden. Wie de opvolger wordt van Sven Vanthourenhout, moet na het EK veldrijden snel duidelijk worden.