Duikt Mathieu van der Poel deze winter het veld in? "Hij heeft wel crossplannen, maar..."

Wout van Aert zal pas eind december opnieuw het veld induiken, over Mathieu van der Poel is er nog geen nieuws. Nederlands bondscoach Gerben de Knegt weet wat meer.

Zien we de regenboogtrui deze winter in het veldrijden? Wereldkampioen Mathieu van der Poel zaait er al maanden twijfel over. "Of ik ga crossen? Misschien. Als ik het zou weten, zou ik het jullie vertellen", zei Van der Poel na het WK gravel begin oktober.

Er moest nog een beslissing genomen worden. Volgens Christoph Roodhooft zou die genomen worden na de vakantie van Van der Poel. Wanneer dat is, is niet duidelijk. En er lijkt ook nog niets beslist te zijn.

De Knegt over plannen Van der Poel

"Ik heb nog niets concreets gehoord, laat ik het zo zeggen", zegt Nederlands bondscoach Gerben de Knegt bij WielerFlits. "Hij heeft wel crossplannen, maar het is de vraag of het past. Ik wacht dat gewoon rustig af.

De Knegt begrijpt de gedachte van Van der Poel om eens een winter over te slaan en in Spanje te blijven. Twee of drie crossen rijden en dan het WK veldrijden rijden, dat ziet De Knegt Van der Poel niet doen.

"Als hij gaat crossen, wil hij er wel meer doen." Dan wordt het programma echter snel weer druk en kan de voorbereiding op de weg onder druk komen. Het is een afweging die Van der Poel moet maken, stelt De Knegt.