Kan Lotte Kopecky in 2025 de Tour de France winnen? Ine Beyen velt haar oordeel

Afgelopen week werd in Parijs het parcours van de Tour de France Femmes in 2025 voorgesteld. Kan Lotte Kopecky de Tour ook winnen?

In 2023 werd Lotte Kopecky tweede in het eindklassement van de Tour na onder meer een zesde plaats in de rit met aankomst op de Tourmalet. Dit jaar pakte Kopecky uit in de UAE Tour door de rit met aankomst op Jebel Hafeet te winnen.

Kopecky is de laatste jaren meer klimmer geworden en in 2025 kan ze zich nog eens volledig focussen op de Tour. Ine Beyen is alvast positief over de kansen van Kopecky in de Tour toen ze het parcours zag.

Beyen over Kopecky en Tour van 2025

"De eerste twee etappes zijn echt voor punchers, dus daarin kan ze in principe al voor geel gaan. Ik vind het moeilijk in te schatten of ze die daarna kan vasthouden in de bergen", zegt ze bij Het Nieuwsblad.

De bergetappes zitten op het einde, wat Kopecky goed moet liggen door haar piste-ervaring. De vraag is echter of de Col de la Madeleine (17 km aan gemiddeld 8%, nvdr.) niet te zwaar zal zijn voor Kopecky.

"Dat weten we niet. Ze heeft zichzelf al zo vaak opnieuw uitgevonden. Op de Tourmalet vorig jaar zagen we ineens een klimster en ondertussen kan ze ook tijdrijden. Ontzettend knap allemaal, maar kan je jezelf zo blijven overstijgen?"