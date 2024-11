Paul Herygers blijft bij zijn standpunt over Thibau Nys: "Voor niks nodig, maar..."

Thibau Nys pakte zondag de Europese titel veldrijden en lijkt klaar voor een topcarrière. Toch lijkt Paul Herygers hem nog wat te willen intomen.

Wat goed is, komt snel in het veldrijden. Dat was in het verleden al zo met Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Van der Poel was net 20 jaar toen hij voor het eerst wereldkampioen werd, Van Aert was 22 jaar in 2016.

Op 12 november wordt Thibau Nys ook nog altijd maar 22 jaar. Nu heeft hij al zijn eerste titel bij de profs te pakken. Ook op de weg kan Nys een grote carrière uitbouwen, dat toonde hij afgelopen maanden nog.

Herygers maant Nys tot kalmte aan

"Het is natuurlijk vroeg, hé. Hij is nog heel jong, maar blijkbaar legt hij zichzelf die druk op om te presteren", zegt Paul Herygers bij Sportweekend. "Hij zou zichzelf nog een paar jaar ten goede kunnen doen om langzaam te groeien, maar hij kan niet wachten."

Voor het veldrijden is het alleszins wel een goede zaak, merkt Herygers. En Nys stelde al enkele keren dat hij ook in de toekomst in het veldrijden wil blijven. Om net als zijn vader een grote status te bereiken in het veld.

"Hij moet zich die druk niet opleggen. Dat is voor niks nodig, maar hij kan niet wachten. Hij wil daar zo snel mogelijk bij zijn. Ik blijf toch bij mijn standpunt: neem je tijd. Er is al veel te rapen, maar het grote gewin moet nog komen later."