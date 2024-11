Staat Thibau Nys nu al naast Van Aert en Van der Poel? Niels Albert is duidelijk

Thibau Nys won pakte zondag op het EK veldrijden zijn eerste kampioenschap bij de profs. Niels Albert schat in of Nys nu al naast Van der Poel of Van Aert kan staan.

Niels Albert genoot van de manier waarop Thibau Nys afgelopen zondag Europees kampioen werd in het Spaanse Pontevedra. Vooral de manier waarop kon Albert bekoren. Nys deed het op een zuinige manier. De Europese titel is de eerste voor Nys bij de profs. Of dit nu een nieuwe fase inluidt voor zijn ontwikkeling, zo ver wil Albert het niet doordrijven. Want een gigantische verrassing was de zege van Nys ook niet. Albert over Nys, Van Aert en Van der Poel De grootste progressie boekte Nys deze zomer al op de weg met zijn negen overwinningen. Een volgende stap in het veldrijden zou met Van Aert en/of Van Aert naar de finish rijden en hem/hen kloppen in de sprint. "Op dat niveau gaan we hem niet plaatsen. Nóg niet", zegt Albert bij HLN. Toch ziet Albert Nys wel die richting uitgaan, om dicht tegen Van der Poel en Van Aert aan te leunen. En de verwachting hebben dat hij wint als hij ergens start. "'t Is simpel: de kracht en het vermogen dat hij aankweekt op de weg doen hem ook verder doorgroeien in het veld. Niemand van de verzamelde concurrentie die daar ook maar één seconde van kan dromen."