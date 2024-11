Het EK in Spanje heeft punten gescoord: Bart Wellens spreekt grote wens uit

Het EK in Pontevedra was een groot succes. En dat zeggen we niet alleen omdat Thibau Nys er met de hoofdprijs ging lopen.

Het EK in het Spaanse Pontevedra was er eentje om echt van te genieten. Ook voor de organisatie was het een schot in de roos. Er was een jonge winnaar, een Spanjaard op het podium en heel veel volk om de cross bij te wonen.

“Met Thibau Nys kregen we een jonge favoriet die zijn rol waarmaakte. Thibau heeft het, op en naast de fiets. Felipe Orts gaf het Spaanse publiek waar ze op hoopten en wordt meer en meer een gevestigde waarde in de sport”, vertelt Bart Wellens aan Het Nieuwsblad.

En dan had je met Eli Iserbyt nog een echte crosser op de derde plek. Het parcours was misschien niet gemaakt voor echte veldrijders, maar het zorgde wel voor het nodige spektakel.

“De cross heeft in Pontevedra punten gescoord. Al ben ik er zeker van dat een echte crosser niet van parcoursen als dat van Pontevedra houdt, toch was het propaganda voor de sport. En de Spanjaarden toonden passie.”

Wellens hoopt dan ook dat er in de toekomst in Spanje meer crossen op het hoogste niveau zullen gereden worden, want het land heeft een echte crosscultuur. En dat mag wat meer zijn dan het EK en de wereldbekermanche in Benidorm.