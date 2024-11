Thibau Nys sprak klare taal over hoe de EK-titel gevierd wordt

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Thibau Nys werd afgelopen zondag in Spanje Europees kampioen veldrijden. Een heel mooie overwinning voor onze amper 21-jarige landgenoot.

Het EK veldrijden in Pontevedra was er eentje om van te genieten. Een echte cross was het niet, maar het snelle parcours zorgde wel voor het nodige spektakel.

De spanning van het begin tot het einde was bijzonder groot. Uiteindelijk was het Thibau Nys die aan het langste eind trok.

Ruben Van Gucht hoorde hem meteen na de wedstrijd over hoe hij die EK-titel zou vieren. “Ik wil dit niet vieren, ik wil dit vooral vieren door overwinningen te pakken”, zei Nys aan De Gucht.

Paul Heyrgers was stevig geraakt door wat hij zondag allemaal meemaakte. “Ja, het is een speciale kerel, hé. Ik heb genoten van die overwinning. Je wordt daar bijna zelf emotioneel van”, klonk het bij Sporza.

“Zeker als je ziet dat hij daar ook vatbaar voor is. Hij heeft alles al meegemaakt met zijn papa. Hij begint dan op de onderste trede, maar hij is gestaag aan het groeien.”