Wat, al jaren zo? 'De facteur' maakt opvallende bijnaam van Thibau Nys bekend

Thibau Nys werd in Spanje Europees kampioen veldrijden. Onze landgenoot heeft blijkbaar al jaren een bijnaam.

Thibau Nys haalde het in Pontevedra op het EK veldrijden voor de Spanjaard Felipe Orts. De afstand tussen de twee is echter nooit zeer groot.

Orts verbleef de voorbije winters vaak in Betekom, de buurgemeente van Baal waar Tihbau Nys zijn thuishaven heeft. De tweede hebben zelfs dezelfde verzorger gehad.

Benny Van Calster, is ‘facteur’ in hoofdberoep, maar al jarenlang ook de verzorger van Nys of Orts na een wedstrijd. De man verklaarde in Pontevedra dat Nys zou winnen.

Na twee ronden wist hij het al. “Rufus zal winnen en Felipe zal blij zijn met zijn tweede plaats”, stuurde Van Calster in het ronde.

Euh, Rufus, wie is dat in godsnaam? “Dat ben ik”, grijnsde Thibau Nys bij Het Nieuwsblad. “Hoe ik aan die naam ben gekomen? Gewoon, ze spreken me al jaren zo aan.”

“Vader Sven heeft hem die naam gegeven”, verklaarde Van Calster. “Naar een typetje uit Gaston en Leo. Rufus is ook een van de tattoo’s op zijn arm.”