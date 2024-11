De magie van progressie: Ploegleider zegt hoeveel Evenepoel dit jaar nog kon goedmaken op Pogacar en Vingegaard

Remco Evenepoel reed vorig jaar naar een derde plek in de Tour de France. Dit jaar beter doen wordt niet gemakkelijk.

De droom van Remco Evenepoel is om de drie grote rondes op zijn naam te schrijven. De Vuelta heeft hij al, nu nog de Giro d’Italia en de Tour de France.

Vorig jaar werd hij in Frankrijk derde, na een ongenaakbare Tadej Pogacar en die andere topper in grote rondes Jonas Vingegaard. Die twee bijbenen en voorbijsteken wordt bijzonder moeilijk.

Toch is er hoop bij ploegleider Klaas Lodewyck dat Evenepoel richting de editie van volgend jaar nog wat progressiemarge kan maken. En dan is ook een reden voor.

“Remco miste zijn voorjaar door die val in de Ronde van het Baskenland. Hij was net op tijd klaar voor de Tour, maar je kon zien dat hij veel tijd had moeten investeren in gewicht verliezen”, vertelt Lodewyck aan Het Nieuwsblad.

“Zijn Tour was goed, maar in de derde week kwam hij toch één of twee procentjes frisheid tekort. Tegen Pogacar en Vinegaard hadden die weinig verschil gemaakt, maar het is iets dat we meenemen naar volgend jaar.”

Lodewyck hoopt dan ook nog wat individuele marge te maken met Evenepoel. Tegelijkertijd moet ook de ploeg rond hem nog veel sterker voor de dag komen. Dat had Evenepoel zelf al laten weten en werd bevestigd door Patrick Lefevere.