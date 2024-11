De Tour de France het belangrijkst? Evenepoel laat plots iets totaal anders horen

Remco Evenepoel pakte deze zomer de derde plek in de Tour de France. Onze landgenoot heeft een heel duidelijke ambitie voor 2025.

Evenepoel nam dit jaar voor het eerst deel aan de Tour de France. Hij wist zichzelf meteen naar een plek op het podium te loodsen, na Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard.

Patrick Lefevere sprak al van klassiekers als Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en zelfs Parijs-Roubaix, maar dat zal niet voor meteen zijn. Evenepoel wil in 2025 wel scoren, al moet dat niet de Tour de France te zijn, klinkt het verrassend.

“Mijn derde plek in de Tour heeft mij enorm gemotiveerd om beter te doen in een grote ronde. Het maakt niet uit welke”, klinkt het bij Evenepoel in Het Nieuwsblad. “Maar... ik zou heel graag nog eens het gevoel hebben van het winnen van een grote ronde.”

In 2022 won onze landgenoot al de Vuelta en dat is hem enorm bijgebleven. “Afgelopen seizoen heb ik de tijdritten gedomineerd. Ik heb ook gemerkt dat ik bij de betere klimmers ben, maar er zijn er twee nog beter. Pogacar en Vingegaard zijn mijn nieuwe referentiepunten.”

Evenepoel beseft ook dat hij ondertussen toch al 25 jaar oud wordt. “Misschien doe ik dit nog vijf, zes jaar, dus the time is now. Iedereen weet dat mijn resterende doelen zijn om de Giro en de Tour te winnen, dus daar wil ik volop in investeren.”