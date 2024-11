"Iedere dag aanbiedingen": Sven Nys legt zoon Thibau stevig verbod op

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Thibau Nys is bezig aan een fantastisch 2024. De vele knappe prestaties zorgen echter voor een ander fenomeen.

Thibau Nys won heel wat koersen op de weg dit seizoen. Hij zette de start van het veldritseizoen in de verf met een Europese titel bij de profs.

Al heeft alles ook zijn keerzijde. De grote overwinningen zorgen ervoor dat Nys overal gevraagd wordt voor acts de présences. Vader Nys legt hem een verbod op. Trainen, eten en slapen zijn het enige wat zoonlief moet doen.

“Hij krijgt aanbiedingen om iedere dag langs te komen in tv- en radio-programma's, maar wij moeten ons concentreren op waar we ons op willen concentreren. Dat is op zijn prestaties”, klinkt het bij Sven Nys aan Indeleiderstrui.

“Zijn conditie zal snel achteruit gaan als hij dingen gaat doen, waar hij niet mee bezig wil zijn. Dat is zijn grootste bezorgdheid en daar moeten wij hem dus zo goed mogelijk in beschermen. Er moeten interviews gegeven worden, maar dat kun je goed kaderen.”

De impact eromheen wil vader Nys zoveel als mogelijk beperken. “Het is daarom niet alleen fysiek heel knap wat hij nu doet, maar ook dat hij daar mentaal zo mee omgaat. Dat is niet altijd evident, daar heb ik wel echt bewondering voor.”