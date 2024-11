Jarno Widar had een heel goede reden om zijn Flandrien niet te komen afhalen, maar verontschuldigt zich toch

Deze week werden de Flandriens uitgereikt. Ook toptalent Jarno Widar van Lotto Dstny viel in de prijzen.

Jarno Widar werd eerder deze week uitgeroepen tot Flandrien van de Toekomst. De renner kwam echter zijn prijs niet zelf afhalen, net als ook Remco Evenepoel dat niet deed.

Evenepoel was nog op vakantie, maar dat was niet de reden van Widar om sportief manager Kurt Van Wouwer naar Silt in Middelkerke te sturen om de Flandrien in ontvangst te nemen.

“Ik ben op 1 november de trainingen gestart. Da’s mijn vaste startdatum. Ik probeer het maximale uit mijn carrière te halen”, verontschuldigde Widar in een boodschap aan Het Nieuwsblad zich voor zijn afwezigheid.

De renner lag dit seizoen overhoop met Lotto Dstny. Hij wou vertrekken, omdat hij vindt dat hij nu al de stap naar de profs kon zetten. Topploegen wilden hem zelfs binnenhalen. De rust is teruggekeerd en Widar zal bij de U23 rijden, zoals het in zijn contract staat.

De ambities zijn er alvast. “Ik ga alvast mijn best doen om volgend jaar nog beter te doen”, aldus het megatalent. “Ik rijd opnieuw de Giro Next Gen, Aosta en de Ronde van de Toekomst. En ik mik sowieso op het EK. Ik zou graag volgend jaar ook een trui meenemen.”